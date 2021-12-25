Песков: РФ заинтересована в скорейшем ответе о гарантиях безопасности

Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Однако дедлайна в этом вопросе не может быть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее, — цитирует агентство слова Пескова.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашения с НАТО и США касательно гарантий безопасности. В частности, в них говорится о том, что не следует рассматривать Москву в качестве противника, а также создавать угрозы эскалации и расширять НАТО на Восток.

Ранее сообщалось, что после выступления российского президента на заседании коллегии Минобороны читатели испанского издания El Mundo заявили, что испугались сжатого кулака Владимира Путина. Комментарии появились к новости о том, что российский лидер может принять «военно-технические» меры в ответ на угрожающие действия Запада.