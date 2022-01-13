«Не будем махать дубинкой»: Лавров — о проекте санкций США против РФ

Глава МИД России Сергей Лавров назвал возможное введение санкционных мер США против России абсурдом и нервным срывом. По его словам, Москва пока не будет «махать дубинкой», но отреагирует в случае принятия рестрикций. Санкционный законопроект ранее представили демократы в сенате.

Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий, — сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая игра».

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов от Демократической партии США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представили законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Он добавил, что Москва крайне негативно оценивает намерение американских сенаторов принять ограничительные меры, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран.