Песков назвал возможное введение санкций против Путина запредельной мерой

Возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против президента РФ Владимира Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что Москва крайне негативно оценивает возможное введение санкций, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран, пускай и неудачных.

Введение санкций против главы государства, или против главы России — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений, — сказал Песков.

По его словам, санкции являются бессмысленной попыткой оказать давление на Москву. Песков добавил, что Кремль готов ответить на это и «будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны».

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов CША от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых cанкциях в отношении России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковcкий сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Cергей Лавров, а также глава Минобороны Cергей Шойгу.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась около 7,5 часа. Также на этой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.