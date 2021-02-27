США подсказали способ сдержать Китай

https://static.news.ru/photo/ed0d3bcc-79af-11eb-857f-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Глава Атлантического совета, аналитической организации при НАТО, Фредерик Кемпе подсказал Соединённым Штатам способ сдержать Китай и его финансовую систему.

По словам эксперта, сделать это можно при помощи скорейшей разработки и внедрения цифрового доллара, который будет противостоять активно разрабатываемому цифровому юаню. При этом финансист считает, что власти Соединённых Штатов до сих пор скептически относились к перспективам использования собственной цифровой валюты. Между тем в КНР могут применять цифровой юань для ослабления доллара и подрыва его глобальной роли как резервной валюты.

Но у цифрового доллара всё-таки имеются сторонники среди чиновников и американской элиты. К ним относятся министр финансов Джанет Йеллен и глава ФРС Джером Пауэлл. По их мнению, новая валюта упростит жизнь многим американцам, которые по-прежнему не имеют достаточного доступа к финансовой системе страны и традиционным платёжным системам.

Кемпе в своей колонке для CNBC подчёркивает, что Китай всё равно будет иметь преимущество при создании национальной цифровой валюты во многом из-за своего пренебрежительного подхода к конфиденциальности информации и защите данных.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что введение цифрового рубля в оборот станет благом для российской экономики. Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ. Регулятор изучил опыт Японии и Китая, в КНР цифровой юань уже используется в реальной экономике. Эксперт отметил, что Центробанк заговорил о цифровом рубле «из-за его неизбежности». Ордов подчеркнул, что «новации ради новаций» никому не нужны.

По словам Ордова, классические институты финансовой системы становятся очень дорогими на фоне связанных с цифровыми валютами стартапов. Это, в частности, объясняет популярность биткоина, значительно облегчившего процедуру проведения платежей. Ордов допустил, что у коммерческих банков есть основания тревожиться по поводу введения нового платёжного средства, писал NEWS.ru.