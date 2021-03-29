США планируют передать Ирану новое предложение по ядерной сделке

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Власти Ирана заявили, что не собираются снижать уровень обогащения урана до 20% до тех пор, пока США не снимут все санкции. Ранее стало известно, что Вашингтон планирует смягчить санкции в отношении Тегерана в ответ на приостановку некоторых видов деятельности в ядерной сфере.

20-процентное обогащение урана соответствует параграфу 36 ядерной сделки и будет прекращено только в том случае, если США снимут все санкции. Администрация президента США Джо Байдена теряет время. Если они не отменят в ближайшее время санкции, то Иран сделает следующие шаги, которые будут означать дальнейшее сокращение обязательств в рамках ядерной сделки, — сообщил телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Накануне газета Politico сообщила , что американская администрация собирается уже на этой неделе передать иранскому правительству новые предложения по решению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Предложения заключаются в определённом смягчении санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку использования усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%.

Как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что США должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий. Ван И, в свою очередь, заметил, что ядерная сделка стала «важным достижением мультилатерализма», давшимся тяжким трудом, и односторонний выход из соглашения, инициированный предыдущей президентской администрацией Соединённых Штатов, создал плохой прецедент, единогласно осуждённый мировым сообществом.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего, условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.

С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.