США планируют передать Ирану новое предложение по ядерной сделке

Власти Ирана заявили, что не собираются снижать уровень обогащения урана до 20% до тех пор, пока США не снимут все санкции. Ранее стало известно, что Вашингтон планирует смягчить санкции в отношении Тегерана в ответ на приостановку некоторых видов деятельности в ядерной сфере.
20-процентное обогащение урана соответствует параграфу 36 ядерной сделки и будет прекращено только в том случае, если США снимут все санкции. Администрация президента США Джо Байдена теряет время. Если они не отменят в ближайшее время санкции, то Иран сделает следующие шаги, которые будут означать дальнейшее сокращение обязательств в рамках ядерной сделки, — сообщил телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Накануне газета Politico сообщила, что американская администрация собирается уже на этой неделе передать иранскому правительству новые предложения по решению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Предложения заключаются в определённом смягчении санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку использования усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%.
Как писал NEWS.ru, президент Ирана Хасан Рухани на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что США должны вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе без каких-либо предварительных условий. Ван И, в свою очередь, заметил, что ядерная сделка стала «важным достижением мультилатерализма», давшимся тяжким трудом, и односторонний выход из соглашения, инициированный предыдущей президентской администрацией Соединённых Штатов, создал плохой прецедент, единогласно осуждённый мировым сообществом.
Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. Среди прочего, условия соглашения включали допуск экспертов МАГАТЭ на все ядерные объекты в Иране и вывоз большей части обогащённого урана из Исламской Республики.
С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.