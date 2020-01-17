https://static.news.ru/photo/f6b0eae8-3950-11ea-90a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американская администрация рассматривала возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления в стране этого вида оружия.

Это важный вопрос, над которым мы много думали, — заявил в эфире Hugh Hewitt Radio Show госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос о необходимости уничтожения ядерных объектов, чтобы не допустить агрессии Ирана в отношении других государств.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не допустит появления иранского ядерного оружия.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал американский лидер. Трамп добавил, что США «более не хотят никаких угроз».

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.