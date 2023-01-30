США отказали британской армии в статусе боевой силы высшего уровня Sky News: генерал США отказался считать британскую армию боевой силой высшего уровня

Фото: Global Look Press/© Christian Charisius

Британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. Об этом в частном порядке заявил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу неназванный американский генерал, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По имеющимся данным, подобная оценка была дана минувшей осенью.

Как рассказали источники, к странам с боевой силой высшего уровня генерал отнес США, Россию, Китай и Францию. Ко второму уровню относятся страны с меньшей боеготовностью — Германия и Италия.

У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень, — заявил американский военный, говоря о британских вооруженных силах.

Источники также сообщили, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует провалить роль «премьер-министра военного времени», если он не примет меры по увеличению оборонного бюджета.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что армия Великобритании в прошлом году недосчиталась почти трети новобранцев. По имеющимся данным, падение показателя на 30% в сравнении с 2021 годом произошло на фоне военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы ВС королевства.

В свою очередь обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент рассказал, что от опасного для жизни избыточного веса страдают около четверти солдат армии Великобритании. По его словам, командование делает все возможное, чтобы привести бойцов в приемлемую форму — вплоть до оперативных вмешательств.