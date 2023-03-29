США обвинили в попытке спрятаться за действиями союзников Посольство РФ: США препятствуют установлению истины по факту подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США делают все возможное, что препятствовать усилиям по установлению истины теракта на «Северных потоках», пишут «Известия». Российский дипломаты отметили, что американский власти пытаются спрятаться за действиями союзников в расследованиях произошедшего. В ведомстве добавили, что заявления Белого дома о полном доверии к расследованиям европейских стран «не стоят ломанного гроша».

Видим в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников. Сделать всё возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, — рассказали в российском посольстве.

По их словам, американское руководство пытается «спустить на тормозах» опасную для них информацию о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организации «преступления века».

Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в интересах всех стран провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование подрыва «Северных потоков». Китайский дипломат назвал произошедшее «злостной диверсией» и отметил, что Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о расследовании. По его словам, международное расследование не противоречило бы национальным расследованиям, которые проводят несколько стран Европы.