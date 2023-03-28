Китай раскритиковал решение СБ ООН по «Северным потокам» Зампостпреда КНР в ООН Гэн призвал к объективному расследованию подрыва «Северных потоков»

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Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в интересах всех стран провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование подрыва «Северных потоков», передает ТАСС. Китайский дипломат назвал произошедшее «злостной диверсией» и отметил, что Пекин сожалеет, что Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о расследовании. По его словам, международное расследование не противоречило бы национальным расследованиям, которые проводят несколько стран Европы.

Некоторые страны считают, что нет необходимости в том, чтобы Совбез санкционировал международное расследование в то время, когда соответствующие государства проводят расследования на национальном уровне. На самом деле, международное расследование и расследования на национальном уровне не противоречат друг другу, — сказал Гэн Шуан.

Он также отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности по результатам такого расследования.

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.