США и Катар берут Европу за газовое горло

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Стремление заокеанских властелинов под предлогом нанесения ущерба «агрессору» максимально ослабить Старый Свет в сфере не только политической дееспособности, но и экономики находит своё новое подтверждение.

Украинские власти уведомили своих европейских партнёров в том, что с сегодняшнего дня, 11 мая, по технических причинам прекращается транзит российского голубого топлива через станцию «Сохрановка». Весть эта для завязшей в антироссийских санкциях Европы явно не благая. Ведь до сих пор, несмотря на ведущиеся на украинской территории интенсивные военные действия, транзит российского газа не прерывался, что называется, ни на минуту. Как говорится, война войной, а поставки газа по расписанию. Российская сторона соблюдала договор, гарантирующий использование этого украинского маршрута, который был буквально вырван у неё Германией в обмен на обещание запустить «Северный поток — 2».

Да и украинские власти понимали, что, с одной стороны, сохранение такого выгодного транзита пополняет их вечно пустую казну. А с другой, речь шла и о подтверждении репутации Украины как надежного транзитёра, который поддерживает поставки даже в непростой военной обстановке.

И вдруг первый весьма чувствительный удар и по своей репутации, и по интересам Европейского союза, куда украинцы всеми силами стремятся. А это перекрытие означает потерю примерно трети объёма украинского газового транзита. Может, это реакция «обиженной кровяной колбасы» на заявление Эммануэля Макрона о том, что до вступления Украины в ЕС пройдут годы, а может быть, десятилетия? В некотором смысле такой киевский трюк возможен. Но, скорее всего, Владимир Зеленский получил прямое указание от находящихся под боком штатовских советников. Американцы таким образом дают понять старушке Европе, что всякие отговорки и оттяжки отказа от российских углеводородов могут оказаться бессмысленными. Поскольку по их имперскому указанию и Украина, и Польша могут в один не прекрасный день плотно закрыть краны на транзитных газопроводах. И, судя по всему, янки в Европе начинают действовать. Не мытьем, как говорится, так катаньем.

Nord Stream AG/Global Look Press

В Европе понимают, на что их старшие господа горазды, а потому форсируют поиски альтернативных источников того же газа. Пока в Берлине наиболее реалистичным источником так необходимого альтернативного газа видится Катар. Один из крупнейших экспортёров сжиженного газа в мире. Да вот беда: опытные катарцы, видя безвыходное положение, в которое Европу загоняют американцы, начинают спокойно вить из своих собеседников верёвки.

Катарцам спешить некуда. Их экспортный сжиженный газ уже фактически распределён. И у них нет необходимости срочно искать новых потребителей. И для того чтобы ещё снабжать на постоянной основе Европу, им необходимо расширить добычу, где это возможно, построить новые дорогостоящие заводы по сжижению газа, заказать в той же Южной Корее новые мощные газовозы. Словом, пойти на значительные затраты, которые, конечно, будут переложены на европейцев. Но для того чтобы отбить все затраты, Катару нужен очень долгосрочный контакт. Например, до 2040 года. А в той же Германии, как мы знаем, те же «Зелёные» спят и видят скорейший переход на зелёную же экономику без углеродных выбросов.

Иными словами, Европа попадает в серьёзную многоплановую ловушку. Ей приходится маневрировать, выбирая между своими планами и демонстрацией лояльности США. Но, как выражаются их украинские партнёры, бачили очи, шо куповали!