Новости ❘ Мир

США и Израиль подпишут декларацию против появления ядерного оружия у Ирана

Американский лидер Джо Байден и глава правительства Израиля Яир Лапид в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме подпишут декларацию о недопущении появления ядерного орудия у Ирана. Кроме того, они осудят ситуацию на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Президент и премьер подпишут новую совместную декларацию, <...> расширяющую давние отношения в сфере безопасности между США и Израилем. Эта декларация включает в себя обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия, — сказал собеседник агентства.

Чиновник добавил, что одной из тем предстоящей встречи станет ситуация на Украине. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли американская сторона настаивать на оказании Израилем помощи Киеву оружием. Он лишь отметил, что «есть некоторые потребности», которые Байден планирует обсудить с Лапидом.

Ранее сообщалось, что Байден оконфузился во время выступления перед лидерами Израиля. Он призвал хранить в памяти «честь холокоста», перепутав слова horror (ужас) и honor (честь).