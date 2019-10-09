Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что действия турецких войск в Сирии могут привести к гуманитарной катастрофе.
В таком мнении политики сошлись в ходе телефонных переговоров, сообщается на
Как писал News.ru, ранее военные Турции пересекли сирийскую границу в трёх точках. До этого турецкая авиация атаковала город Рас эль-Айн и деревни на севере Сирии, начав военную операцию против курдских повстанцев, воевавших с джихадистами.
Курды попросили США создать в Сирии бесполётную зону, но глава Белого дома Дональд Трамп приказал не помогать им, хотя позднее назвал вторжение Турции плохой идеей.
Военную агрессию Анкары осудили Франция и Германия.
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