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Власти Соединённых Штатов проводят подготовку к принятию новых санкций, направленных против Кубы, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Причиной стала поддержка венесуэльского президента Николаса Мадуро.

По его словам, Вашингтон не наблюдает изменения позиции островного государства как по отношению к Каракасу, так и по правам человека, передаёт Reuters. Мы всегда пытаемся найти способы оказания давления, —...