США давили на Бразилию, чтобы она отказалась от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e29aca8c-f30f-11ea-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупки российской вакцины.

В документе, в частности, сказано, что власти США укрепляли дипломатические и гуманитарные связи со странами Северной и Южной Америки, чтобы «не допустить усиления там позиции России».

Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу «Спутник V», — отметили создатели вакцины.

Они призвали сотрудничать для спасения жизней людей по все планете. А дейсвия США и других стран, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Никаких побочных эффектов у него не проявилось, чувствует он себя хорошо. Он признался, что чувствует себя «на все 100 процентов» и пошутил, что начал «отлично говорить по-русски».