США давили на Бразилию, чтобы она отказалась от «Спутника V»

Создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупки российской вакцины.
В документе, в частности, сказано, что власти США укрепляли дипломатические и гуманитарные связи со странами Северной и Южной Америки, чтобы «не допустить усиления там позиции России».
Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу «Спутник V», — отметили создатели вакцины.
Они призвали сотрудничать для спасения жизней людей по все планете. А дейсвия США и других стран, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Венесуэлы Николас Мадуро вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Никаких побочных эффектов у него не проявилось, чувствует он себя хорошо. Он признался, что чувствует себя «на все 100 процентов» и пошутил, что начал «отлично говорить по-русски».