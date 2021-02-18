США, Британия и страны ЕС договорились совместно бороться с вызовами от КНР

https://static.news.ru/photo/996c7814-7222-11eb-8f61-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Министры иностранных дел Великобритании, ФРГ, Франции, а также глава Госдепа США договорились совместно решать «проблемы, создаваемые Китаем». Об этом говорится в заявлении, распространённом по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств четырёх стран.

Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем, а также о необходимости сотрудничества по ряду вопросов, включая изменение климата, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Ранее в США усомнились в результатах расследования комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возникновении пандемии. Представитель Госдепартамента сообщил, что администрация Джо Байдена будет полагаться на данные своей разведки, чтобы проверить выводы международной комиссии относительно роли Китая.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден 11 февраля провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы хозяин Белого дома предупредил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США.