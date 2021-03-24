Провал переговоров США и Китая на Аляске объяснили расизмом

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Американские СМИ оригинально объяснили провал переговоров США и Китая на Аляске 19 марта. Обе стороны возлагали на встречу большие надежды. Причиной неудачи журналисты назвали расизм. Но в РФ, США и КНР данную проблему воспринимают по-разному. Мероприятие проходило в Анкоридже.

Аналитики прогнозировали, что итогом консультаций станет завершение торговой войны между Пекином и Вашингтоном, развязанной предыдущим главой США Дональдом Трампом, передаёт Financial Times. На неё надеялись промышленники США, поддерживаемые республиканцами. Но на неё не рассчитывали глобалисты, коими являются демократы, и подрывало то, что называют «западным единством». Многие государства Европы, включая ФРГ, заняли сторону КНР и заявляли о недопустимости методов Трампа в XXI веке, пишет газета The Wall Street Journal.

Госсекретарь Энтони Блинкен начал свои вступительные ремарки с осуждения китайских гостей за их действия по отношению к Синьцзяну, Тайваню и Гонконгу, кибератаки на Соединённые Штаты, агрессивные экономические практики и попытки подорвать мировую стабильность. Член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи в ответ пустился в 15-минутные рассуждения, суть которых сводится к фразе Владимира Путина «кто как обзывается, тот так и называется». Вслед за российским лидером Цзечи вспомнил и притеснение чернокожих в США, и попытки разговаривать со всеми с позиции силы, и стремление выстроить однополярную модель мира.

Скорее всего, в Белом доме надеялись, что китайская делегация стерпит все выпады по поводу уйгуров, Гонконга и Тайваня, а «торговую войну» страны всё равно закончат, так как в этом заинтересованы в КНР. Однако Пекин отреагировал жёстко, но предсказуемо, так как не терпит вмешательства во внутреннюю политику, пишет «Взгляд». Блинкен явно не рассчитывал услышать обвинения в расизме в адрес США, учитывая внимание, уделяемое в СМИ США проблеме дискриминации.

Вскоре после переговоров КНР и США ЕС ввёл санкции против властей КНР за нарушение прав человека. Под ограничения попали четыре чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Они якобы причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона. Меры против КНР были введены европейскими странами впервые за последние 30 лет.

Также под санкции ЕС попали двое представителей российских властей — заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Они стали фигурантами списка за преследование представителей ЛГБТ в Чечне, писал NEWS.ru.