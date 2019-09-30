https://static.news.ru/photo/d03df640-e364-11e9-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложило включить в повестку осенней сессии срочные дебаты по акциям протеста в Москве. Об этом сообщил глава азербайджанской делегации в ассамблее Самед Сеидов.

Он уточнил, что по итогам дискуссии, её участники не будут принимать никакую резолюцию, передаёт ТАСС .

3 октября будут обсуждаться московские события, — сказал Сеидов.

Запрос на проведение дебатов, касающихся «нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в Российской Федерации на фоне выборов в Мосгордуму», подала политическая группа «Альянс либералов и демократов за Европу».

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в российской столице состоялись 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. 27 июля и 3 августа проведение митингов было несанкционированно. 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

Ранее гособвинитель при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на приговор актёру Павлу Устинову, которого признали виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и нарушении правил участия в митинге, попросила суд смягчить наказание, писал News.ru.