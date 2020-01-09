https://static.news.ru/photo/c3996a6a-32f5-11ea-9c66-fa163e074e61_660.jpg Валерий Кварчия Фото: parliamentrso.org

Спикера парламента Республики Абхазия Валерия Кварчию забрали в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сотрудник аппарата парламента.

По его словам, это произошло после совещания с участием депутатского корпуса по вопросу ситуации в республике.

Кварчию забрали медики, у него сердечный приступ, — сказал собеседник ТАСС.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требуют провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.

К акции у здания администрации президента присоединились и другие местные жители. Оппозиционеры заверили, что к этому они непричастны и не организовывали вторую акцию. Второй митинг, по их словам, связан с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

Как писал NEWS.ru, ранее Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета безопасности. Глава республики призвал всех не поддаваться на провокации и заявил о возможности введения чрезвычайного положения.