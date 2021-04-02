Спецслужбы Польши прокомментировали нахождение ВМС страны в зоне СП-2

https://static.news.ru/photo/79fd3b9e-93bf-11eb-b695-96000091f725_660.jpg Фото: Marynarka Wojenna RP/facebook.com

Спецслужбы Польши прокомментировали сведения о нахождении кораблей ВМС страны в зоне строительства газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что эти данные являются «ложными».

Российский оператор газопровода «Северный поток — 2» ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода, — написал в своём Twitter-аккаунте пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Также он повторил уже избитую «речёвку» западных стран о том, что «Северный поток» якобы представляет собой «очень серьёзные угрозы» для Украины, Польши и стран Балтийского региона. Мол «национальная безопасность страдает». Правда, каким образом она «страдает» от прокладки газопровода, Жарин не изволил уточнить.

1/2 The Russian operator of #NordStream2 (Russia-to-Germany gas link under the Baltic Sea) has falsely accused Poland of staging military-like provocations against the pipeline. Itâs Russian #propaganda at its âfinest.â https://t.co/23WQhgFC2b — StanisÅaw Å»aryn (@StZaryn) April 2, 2021

Ранее сообщалось, что читатели польского издания Interia высмеяли военные корабли, оказавшиеся в районе строительства газопровода «Северный поток — 2». Юзеры отметили, что флот их страны, скорее, подходит для рыбалки, нежели для реальной угрозы.

Так пользователи высказали изрядную долю сарказма после сообщений о том, что польские военные корабли мешают достраивать газопровод. По их словам, «металлолом», которым располагают ВМС страны, «непригоден ни для каких военных действий».