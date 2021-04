Спецслужбы Польши прокомментировали нахождение ВМС страны в зоне СП-2

Также он повторил уже избитую «речёвку» западных стран о том, что «Северный поток» якобы представляет собой «очень серьёзные угрозы» для Украины, Польши и стран Балтийского региона. Мол «национальная безопасность страдает». Правда, каким образом она «страдает» от прокладки газопровода, Жарин не изволил уточнить.

1/2 The Russian operator of #NordStream2 (Russia-to-Germany gas link under the Baltic Sea) has falsely accused Poland of staging military-like provocations against the pipeline. It’s Russian #propaganda at its “finest.” https://t.co/23WQhgFC2b