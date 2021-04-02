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Спецслужбы Польши прокомментировали нахождение ВМС страны в зоне СП-2

17:07, 02 апреля 2021 48
Фото: Marynarka Wojenna RP/facebook.com

Спецслужбы Польши прокомментировали сведения о нахождении кораблей ВМС страны в зоне строительства газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что эти данные являются «ложными».

Российский оператор газопровода «Северный поток — 2» ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против трубопровода, — написал в своём Twitter-аккаунте пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Также он повторил уже избитую «речёвку» западных стран о том, что «Северный поток» якобы представляет собой «очень серьёзные угрозы» для Украины, Польши и стран Балтийского региона. Мол «национальная безопасность страдает». Правда, каким образом она «страдает» от прокладки газопровода, Жарин не изволил уточнить.

Ранее сообщалось, что читатели польского издания Interia высмеяли военные корабли, оказавшиеся в районе строительства газопровода «Северный поток — 2». Юзеры отметили, что флот их страны, скорее, подходит для рыбалки, нежели для реальной угрозы.

Так пользователи высказали изрядную долю сарказма после сообщений о том, что польские военные корабли мешают достраивать газопровод. По их словам, «металлолом», которым располагают ВМС страны, «непригоден ни для каких военных действий».

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