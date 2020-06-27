Спецпредставитель США обсудил в ОАЭ оружейное эмбарго против Ирана

https://static.news.ru/photo/9d9ab9a4-b973-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hady Ashraf/Global Look Pressм

В ходе своего визита в Объединённые Арабские Эмираты спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук провёл переговоры по оружейному эмбарго Тегерана. Об этом сообщили в госдепартаменте.

Хук встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном, государственным министром иностранных дел Наваром Гаргашем.

Участники обсудили продление оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана, которое истекает в октябре 2020 года. Спецпредставитель Хук представил эмиратским официальным лицам последнюю информацию о дипломатических усилиях по продлению эмбарго, и они обсудили опасность гонки вооружений в регионе в случае непродления эмбарго, — цитирует документ РИА Новости.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома Иран и «шестёрка» международных переговорщиков достигли в 2015 году. Переговоры длились несколько месяцев, после чего был принят всеобъемлющий план действий СВПД. Его выполнение полностью снимет с Тегерана финансовые санкции, которые наложили СБ ООН, США и Евросоюз.

Согласно договорённости, оружейное эмбарго должно быть снято с Ирана в течение пяти лет. При этом поставки оружия, согласно документу, могли бы начаться и раньше, но при условии, что это одобрит СБ ООН.

Однако сделка не просуществовала и трёх лет в первоначальном виде. Вашингтон объявил, что Штаты выходят из сделки в одностороннем порядке и восстанавливают жёсткие санкции против Ирана.

Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные её участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США, которые были введены в мае, заявил, что эти меры бесполезны. Санкции против Тегерана ввели из-за провала всех предыдущих инициатив.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил, что продление оружейного эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана.