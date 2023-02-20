Российское оружие упрочило мировое признание благодаря СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальная военная операция на Украине повысила интерес других стран к российской продукции военного назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. По данным ведомства, зарубежные партнеры еще раз убедились в том, что оружие российского производства является качественным, надежным и долговечным.

Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения, — заявили в ФСВТС на международной выставке вооружений IDEX 2023.

Выставка проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Российская экспозиция, представляющая более 200 образцов техники, боеприпасов и экипировки, размещается в отдельном павильоне.

Ранее политолог Данила Гуреев сообщил, что презентация продуктов «Рособоронэкспорта» на выставке IDEX 2023 станет «работой на перспективу». При этом он подчеркнул, что Россия продолжает удерживать позиции на рынке вооружения.

Кроме того, военный журналист Игорь Коротченко предположил, что российский военный экспорт не пострадает от санкций. По его словам, Россия остается надежным и стабильным поставщиком, занимая второе место в мире по поставкам вооружений после США.