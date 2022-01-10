Создать общую армию: чем Турция может помочь Казахстану

Власти Турции пообещали оказать всестороннюю поддержку в урегулировании ситуации в Казахстане. Для того чтобы обсудить события, которые потрясли центрально-азиатскую республику, были созваны внеочередные переговоры Организации тюркских государств (ОТГ). Оппоненты президента Реджепа Тайипа Эрдогана упрекают его в недостаточном внимании к казахстанскому кризису, однако в экспертной среде есть точка зрения, что турецкая сторона сейчас ограничена в своих возможностях радикально повлиять на ситуацию.

Надежду на то, что Казахстан достигнет стабильности, мира и спокойствия, выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Для этого мы — и Турция, и Организация тюркских государств — окажем всяческую поддержку, — уверил глава дипломатического ведомства.

Он подчеркнул важность стабильности в Казахстане для всего региона. Комментируя организацию 11 января внеочередных переговоров в формате ОТГ по ситуации в бывшей советской республике, Чавушоглу заметил, что некоторые критиковали Анкару за то, что она не провела такую встречу в первые дни беспорядков. Однако, по его словам, заминка возникла, потому что власти Казахстана попросили «немного времени» для подготовки.

Критика, в частности, прозвучала со стороны бывшего премьера и министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, который сейчас возглавляет Партию будущего. Экс-соратник Эрдогана, перешедший в оппозицию, выразил беспокойство в связи с тем, что «центральная страна тюркского мира» была вынуждена обратиться за помощью к ОДКБ, где председательствует Армения.

На данный момент историческим долгом Турции и ОТГ является внесение необходимого вклада в преодоление напряжённости вокруг Казахстана с уважением к его внутренним делам, — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, то, что Анкара не приняла немедленных мер для урегулирования, указывает на слабость солидарности внутри тюркского мира.

Совместные тюркские силы

Переориентация турецкой внешней политики в сторону Центральной Азии началась именно в эпоху Эрдогана. Процесс «возвращения» Анкары в регион в исследовательской среде нередко связывают с именем Давутоглу, который является автором концепции обнуления проблем с соседями и формирования такой системы партнёрских отношений с международными игроками, которая бы позволила ближневосточной стране максимально снизить зависимость от Запада.

Большой скачок в развитии двусторонних отношений Турции и Казахстану, как считается , удалось сделать после визита, который первый президент Нурсултан Назарбаев нанёс в Анкару в октябре 2012 года. Тогда страны объявили о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Нурсултан Назарбаев kremlin.ru/Global Look Press

Есть точка зрения, что снижение интереса США к Центральной и Южной Азии, лишним свидетельством которому стал поспешный вывод контингента из Афганистана, только стимулировало интерес региональных игроков к развитию отношений с Турцией — историческим партнёром и посредником.

Тем не менее протесты в Казахстане стали тестом на прочность. На этом фоне в Турции раздаются голоса с призывом создать совместные силы ОТГ. С таким предложением, в частности, выступил отставной генерал Юсель Карауз, бывший военный атташе Турции в Азербайджане. По его словам, в ходе переговоров 11 января страны ОТГ «должны принять юридические меры по поводу формирования общих вооружённых сил».

Глобальное уравнение требует этого, — пояснил генерал. — Если мы опоздаем, нам может быть нанесён непоправимый урон. То, что произошло в Казахстане, и, возможно, что-то похуже, может произойти и в других географически родственных регионах.

По его словам, без совместной военной структуры тюркский мир обойтись не сможет.

«Турки так не работают»

В разговоре с NEWS.ru политолог и востоковед Юрий Мавашев заметил, что между идеей создания общих тюркских сил до её реализации есть огромное расстояние. По его словам, эта инициатива требует такой степени интеграции, которой пока нет между членами ОТГ. Кроме того, аналитик указал на то, что формирование нечто похожего на военный блок требует твёрдого экономического фундамента.

Турция оказалась явно не готова к решению властей Казахстана пригласить ОДКБ. Её застали врасплох. На фоне того, что закрыта граница и [в Казахстане] осуществляется контроль над Интернетом и всем прочим, не вполне понятно, как Турция вообще может влиять без ущерба для себя. Юрий Мавашев востоковед и политолог востоковед и политолог

MFA Russia/Global Look Press

По словам Мавашева, на фоне протестов активизировались казахстанские спецслужбы, которым оказывают помощь российские коллеги.

Турецкая сторона не станет в условиях такого нервного напряжения действовать, провоцируя кого-то. Турки так не работают, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Тем не менее эксперт считает, что Анкара упустила из фокуса внимания Казахстан.

События показали, что Россия доминирует в Центральной Азии, а Турция, безусловно, будет дальше пытаться перехватить инициативу. В первую очередь на гуманитарном направлении. Но до военных вопросов [о формировании совместных сил] ещё очень-очень далеко. Это зависит ещё и от коммуникации и маршрутов, — пояснил Мавашев.

Однако собеседник NEWS.ru не исключил, что обращение к Анкаре со стороны Нур-Султана на каком-то этапе может стать элементом торга.