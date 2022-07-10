Союзные силы взяли ещё один населённый пункт в ходе спецоперации на Украине Посол ЛНР Мирошник заявил о взятии ещё одного населённого пункта в ходе спецоперации

Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение к Северску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Дипломат добавил, что в настоящее время продолжаются бои за освобождение Серебрянки. По его словам украинские боевики перемещаются в пригород Северска и создают укрепрайоны.

Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идёт наступление на Северск, — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ обстреливают уже освобождённые территории при отступлении.

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее сообщило об обстреле из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по населённому пункту Алчевск. Отмечается, что удар был нанесён с направления Артёмовска. Всего по Алчевску был запущено четыре ракеты. Днём по Алчевску было выпущено шесть таких ракет. Несколько домов получили повреждения.