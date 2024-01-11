Совбез ООН отклонил поправки Москвы к проекту резолюции по Красному морю

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Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море, при этом отклонил три предложенные РФ поправки, сообщает ТАСС. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, четыре страны, в том числе Россия, Китай и Алжир, воздержались.

В числе отвергнутых поправок была подчеркнута связь с палестино-израильским конфликтом, который и стал причиной обострения ситуации в Красном море. Как заявил перед голосованием постпред РФ при ООН Василий Небензя, проигнорировать этот факт — значит, исказить контекст происходящего.

Небензя ранее подчеркнул, что Россия обеспокоена ситуацией в Красном море. По его словам, происходящее в Красном море является прямой проекцией событий в секторе Газа. Москва призывает руководство «Ансар Алла» прекратить агрессию, остановить любые действия, которые могут создавать угрозу в Красном море и Аденском заливе, подчеркнул постпред.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны. Согласно данным, в операции задействованы США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания, Франция и Сейшелы.