Небензя: Россия обеспокоена ситуацией в Красном море

Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые цитирует ТАСС, происходящее в Красном море является прямой проекцией событий в секторе Газа.

Москва призывает руководство «Ансар Алла» прекратить агрессию, подчеркнул постпред. По его словам, следует остановить любые действия, которые могут создавать угрозу в Красном море и Аденском заливе.

Ранее в Красном море столкнулись корабль США и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В ночь на 2 января между американским кораблем и катерами хуситов шли ожесточенные столкновения в акватории Красного моря. Они позднее привели к тому, что йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю. Снаряды цели не достигли.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

На фоне атак хуситов Пентагон заявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря. По словам шефа американского оборонного ведомства Ллойда Остина, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».