Песков рассказал, участвует ли Россия в операции по защите Красного моря Песков: Россия не участвует в операции по защите Красного моря от атак хуситов

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Дмитрий Песков

Москва не принимает участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В операции по защите от нападений исламских вооруженных формирований на торговые суда задействованы США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания и Франция, передает ТАСС.

Мы не принимаем участие в этой операции, это единственное, что я могу сказать, — сказал он.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов ранее заявил, что торговые суда могут использовать Северный морской путь вместо Красного моря в целях обеспечения безопасности экипажей. Дипломат объяснил, что иностранные компании могут использовать Севморпуть для транспортировки грузов, что возможно при соблюдении требований Полярного кодекса, а также соответствующих положений российского законодательства.