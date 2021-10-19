Сотрудники ФБР из дома близких Дерипаски в Нью-Йорке вынесли коробки

Сотрудники ФБР вынесли коробки с вещами из дома в Нью-Йорке, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Коробки, содержимое которых невозможно разглядеть, грузятся в чёрные внедорожники спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что территория в районе дома 12 по улице Гэй-стрит перекрыта. Первым после обысков в доме её покинул в сопровождении автомашин с мигалками большой фургон.

Представитель Олега Дерипаски прежде комментируя обыски, проходящие в расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне домах, заявил, что российский предприниматель не является их собственником, они принадлежат его родственникам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расследование в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски в Нью-Йорке проводят федеральные власти США. При этом причина обысков в якобы связанных с ним домах пока неизвестна, сообщает телекомпания NBC. В NBC уточнили, что разбирательство ведут «федеральные следователи в городе Нью-Йорк».