Сотни палестинцев устроили беспорядки по всему Западному берегу

https://static.news.ru/photo/bef6f6de-ba31-11eb-add1-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/JalalAK_jojo

На территории различных районов Западного берега сотни палестинцев устроили беспорядки. В разных точках происходят столкновения с правоохранителями. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что полицейские использовали слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона палестинцев, участвующих в столкновениях на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Минимум 15 человек пострадали.

Как рассказали в полиции, беспорядки начались после пятничной молитвы. Палестинцы стали забрасывать силовиков камнями и нарушать общественный порядок. В течение дня по всему Западному берегу состоялись шествия и демонстрации. Потом начались столкновения с силовиками.

Палестинские группировки и Израиль обстреливали друг друга ракетами с 10 мая. Эскалация конфликта произошла после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, когда израильский суд постановил изъять дома у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Палестинские боевики и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа в пятницу, 21 мая, в 02:00 мск. Перемирие вступило в силу. Его удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами.