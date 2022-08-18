Соратник Зеленского предположил, какие уступки для России предложит Эрдоган Арестович: Эрдоган может предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга Украины

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

По мнению главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш могу попробовать убедить главу украинского государства Владимира Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попытков вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. Об этом Арестович заявил в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (признано в России СМИ-иноагентом). Встреча трех политиков должна состояться в Киеве 18 августа.

Может быть и будут (предлагать прекращение огня и отказ от попыток вернуть юг). Но я боюсь даже воспроизвести, что он ответит, — отметил Арестович.

Он также добавил, что Зеленский, по его мнению, откажется от любой инициативы подобных переговоров.

В настоящее время в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, налажено вещание российских телеканалов. Представители вновь назначенных пророссийских властей заявили о намерении войти в состав РФ.

Ранее американский политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что отчаянная попытка президента Украины Владимира Зеленского принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского «перешли всяческие границы суверенного государства».