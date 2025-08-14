Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США Сенатор Грэм: Стубб обрел доверие Трампа и стал посредником между Европой и США

Президент США Дональд Трамп прислушивается к финскому коллеге Александру Стуббу в вопросе оценки ситуации вокруг Украины, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ). По его словам, Стубб завоевал доверие американского лидера и стал посредником между Европой и США.

Он стал мостом между Европой и Трампом. Алекс (Александр Стубб. — NEWS.ru), пожалуй, самый активный посредник: он переписывается с Трампом, получает информацию и дает советы, — сказал Грэм.

По данным WSJ, между Стуббом и Трампом установились неформальные доверительные отношения — они регулярно общаются по телефону и переписываются даже в нерабочее время. Издание называет финского лидера ключевой фигурой в дипломатическом процессе накануне саммита на Аляске.

Европейские чиновники признают, что американский президент неожиданно охотнее воспринимает позицию ЕС именно через главу небольшого, но авторитетного государства в лице Стубба. Отмечается, что дружба двух лидеров завязалась около полугода назад, а связующим звеном в их отношениях стал гольф.

Ранее Грэм заявил о своем нежелании присутствовать на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Как сообщил политик, он боится своего статуса в РФ — Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.