Сообщение о крушении вертолёта США в Сирии оказалось фейком

https://static.news.ru/photo/986695b8-f756-11ea-afb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: army.mil

Информация о разбившемся вертолёте из состава американского контингента в Сирии не соответствует действительности.

Ударный AH-64E Apache совершил аварийную посадку 15 сентября — ни экипаж из двух человек, ни сама машина в ходе инцидента не пострадали. Как видно из фотографий очевидцев, место посадки вертолёта было действительно оцеплено бронеавтомобилями американских войск, однако машина приземлилась в поле без каких-либо серьёзных повреждений.

Absolutely fake news that an American AH-64 has crashed in Hasakah. An emergency landing has taken place and the helicopter is fine. pic.twitter.com/PUmiWDFbF5 — Woofers (@NotWoofers) September 15, 2020

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолёт ВВС США разбился в северо-восточной провинции Аль-Хасака, в деревне Тель Хаддад неподалёку от Аль-Ярубии.