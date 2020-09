Сообщение о крушении вертолёта США в Сирии оказалось фейком

Ударный AH-64E Apache совершил аварийную посадку 15 сентября — ни экипаж из двух человек, ни сама машина в ходе инцидента не пострадали. Как видно из фотографий очевидцев, место посадки вертолёта было действительно оцеплено бронеавтомобилями американских войск, однако машина приземлилась в поле без каких-либо серьёзных повреждений.

Absolutely fake news that an American AH-64 has crashed in Hasakah. An emergency landing has taken place and the helicopter is fine. pic.twitter.com/PUmiWDFbF5