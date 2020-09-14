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Сообщение о крушении вертолёта США в Сирии оказалось фейком

16:06, 15 сентября 2020
Фото: army.mil

Информация о разбившемся вертолёте из состава американского контингента в Сирии не соответствует действительности.

Ударный AH-64E Apache совершил аварийную посадку 15 сентября — ни экипаж из двух человек, ни сама машина в ходе инцидента не пострадали. Как видно из фотографий очевидцев, место посадки вертолёта было действительно оцеплено бронеавтомобилями американских войск, однако машина приземлилась в поле без каких-либо серьёзных повреждений.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что вертолёт ВВС США разбился в северо-восточной провинции Аль-Хасака, в деревне Тель Хаддад неподалёку от Аль-Ярубии.

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