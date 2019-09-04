https://static.news.ru/photo/00679f56-952c-11e9-855d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предупредил власти Украины о возможности новых гражданских конфликтов в стране.

По его мнению, команда президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну «путем России девяностых», разрушая экономику ряда областей борьбой с контрабандой.

Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьезные люди с серьёзным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними, — заявил Соловьёв в эфире своей авторской передачи на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что вскоре Киеву вообще придётся забыть о Донбассе, чтобы урегулировать более серьёзные конфликты.

У вас другие войны будут на территории! — предрёк российский журналист.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал информацию о том, что якобы ему в 2011 году предлагали работать на украинском телеканале «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.