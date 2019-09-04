Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предупредил власти Украины о возможности новых гражданских конфликтов в стране.
По его мнению, команда президента Украины Владимира Зеленского ведёт страну «путем России девяностых», разрушая экономику ряда областей борьбой с контрабандой.
Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьезные люди с серьёзным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними, — заявил Соловьёв в эфире своей авторской передачи на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что вскоре Киеву вообще придётся забыть о Донбассе, чтобы урегулировать более серьёзные конфликты.
У вас другие войны будут на территории! — предрёк российский журналист.