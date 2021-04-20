Соловьёв ответил Зеленскому на его призыв к Путину о встрече в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7ac3d9fa-af60-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «так ничего и не понял». Его предложение о встрече в Донбассе должно было быть направлено не президенту РФ Владимиру Путину.

Соловьёв в своём Telegram-канале указал, что украинскому лидеру «в любой точке, где идёт война» следует встречаться с главами самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, говорить с ними напрямую.

Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет, — пояснил телеведущий.

Он напомнил, что Путин много раз призывал власти Украины к прямому диалогу с руководителями Донбасса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить играть пустыми словами, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса». Он добавил, что заявление Зеленского «слабое».