Соглашение о мире с ОАЭ поступит в парламент Израиля 12 октября

https://static.news.ru/photo/ba6ecb74-0987-11eb-8e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: netanyahu/twitter.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует представить соглашение о нормализации отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на утверждение израильского правительства и кнессета (парламент) 12 октября.

В ближайший понедельник я представлю на утверждение правительства и кнессета мирный договор с Объединёнными Арабскими Эмиратами, — написал Нетаньяху в Twitter.

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Соглашение о нормализации отношений было подписано 15 сентября в Вашингтоне при содействии президента США Дональда Трампа. По словам американского лидера, данный документ является «основой для всеобъемлющего мира».

Ранее NEWS.ru писал, что Нетаньяху позвонил по телефону российскому президенту Владимиру Путину. Политики договорились способствовать сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Также они поговорили о проблемах региональной безопасности, действиях Ирана и ситуации в Сирии.