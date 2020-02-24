https://static.news.ru/photo/519c0ab8-572f-11ea-a23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: QldPolice/twitter.com

Немецкая овчарка Хайди проплыла 11 часов, чтобы привлечь внимание спасателей. Лодка её хозяина перевернулась в океане.

Собаку заметил рыбак — она плыла рядом с гидрокостюмом и ящиком для снастей.

Когда животное спасли и доставили к ветеринару, береговая охрана и спасатели начали поиски. Потерпевшего крушение мужчину нашли недалеко от побережья города Брисбен — к тому времени он 15 часов дрейфовал, держась за перевернувшееся судно.

Как сообщает издание ABC7, Хайди и её 63-летний хозяин не пострадали.

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