Немецкая овчарка Хайди проплыла 11 часов, чтобы привлечь внимание спасателей. Лодка её хозяина перевернулась в океане.
Собаку заметил рыбак — она плыла рядом с гидрокостюмом и ящиком для снастей.
Когда животное спасли и доставили к ветеринару, береговая охрана и спасатели начали поиски. Потерпевшего крушение мужчину нашли недалеко от побережья города Брисбен — к тому времени он 15 часов дрейфовал, держась за перевернувшееся судно.
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Как писал NEWS.ru, 24 февраля умерла старейшая собака Украины — такса Нора. Ей было почти 20 лет.
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