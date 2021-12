Со всеми удобствами: наркозависимые Нью-Йорка получили помощь от властей

Решение городских властей принято в то время, когда не менее 100 тысяч человек по всем Штатам умерло с мая 2020-го по май 2021 года из-за передозировки наркотических веществ (по данным Центра по контролю и профилактики заболеваний США). Прошлый год стал рекордным в этом смысле за всё время ведения подобной статистики — рост составил 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По этим данным, в одном только Нью-Йорке каждые четыре часа один человек умирает из-за передозировки наркотиками. В 2020 году там из-за этого умерло более 2000 человек. За первые три месяца 2021 года по той же причине умерло 600. По данным ООН , США занимают первое место в мире по количеству смертей от наркотиков в процентном соотношении к общему числу населения.

Эксперты связывают такой взрывной рост летальных исходов с тем, что вызванная пандемией COVID-19 необходимость самоизоляции привела к тому, что наркозависимые люди принимали запрещённые вещества в одиночестве и никто не мог в случае передозировки оказать им помощь.

Специализированные учреждения открылись под брендом OnPoint NYC (так официально именуются центры по предотвращению передозировок). Они предоставляют страдающим от зависимости людям стерильные медицинские принадлежности, а также помощь специалистов-наркологов, умеющих оказывать экстренную помощь.