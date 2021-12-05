Со всеми удобствами: наркозависимые Нью-Йорка получили помощь от властей

Крупнейший город США предложил наркозависимым гражданам «выйти из тени» и открыл для них пункты контролируемого употребления наркотиков. Власти и активисты Нью-Йорка решили перенять опыт соседней Канады, где такие учреждения существуют с 2003 года, и на этой неделе два подобных места открылись в районах East Harlem и Washington Heights. Это одни из самых социально неблагополучных мест Большого яблока. Если опыт Нью-Йорка окажется успешным, его могут перенять по всей стране. NEWS.ru выяснил, насколько такая политика помогает бороться с наркоманией.

Lidia María Veles/NEWS.ru

Решение городских властей принято в то время, когда не менее 100 тысяч человек по всем Штатам умерло с мая 2020-го по май 2021 года из-за передозировки наркотических веществ (по данным Центра по контролю и профилактики заболеваний США). Прошлый год стал рекордным в этом смысле за всё время ведения подобной статистики — рост составил 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

zeldman/flickr.com

По этим данным, в одном только Нью-Йорке каждые четыре часа один человек умирает из-за передозировки наркотиками. В 2020 году там из-за этого умерло более 2000 человек. За первые три месяца 2021 года по той же причине умерло 600. По данным ООН , США занимают первое место в мире по количеству смертей от наркотиков в процентном соотношении к общему числу населения.

Эксперты связывают такой взрывной рост летальных исходов с тем, что вызванная пандемией COVID-19 необходимость самоизоляции привела к тому, что наркозависимые люди принимали запрещённые вещества в одиночестве и никто не мог в случае передозировки оказать им помощь.

Под присмотром нарколога

Специализированные учреждения открылись под брендом OnPoint NYC (так официально именуются центры по предотвращению передозировок). Они предоставляют страдающим от зависимости людям стерильные медицинские принадлежности, а также помощь специалистов-наркологов, умеющих оказывать экстренную помощь.

For more than 29 years, we have dedicated our lives to ending #overdose deaths & the criminalization & stigma associated with substance use. Being the 1st OPC site in the US is an honor & incredible step forward in ending the #overdosecrisis #wearethemedicine #THISSITESAVESLIVES pic.twitter.com/3NuuDCSh9C — NYHRE (@NYHarmReduction) November 30, 2021

Более 29 лет мы работали над тем, чтобы исключить смерти от передозировки, криминальную активность вокруг наркоторговли и стигматизацию наркомании в целом. Это честь для нас стать первым в США специализированным центром. Это огромный шаг к выходу из кризиса передозировок, — сообщил нью-йоркский Центр экспертов по снижению вреда, администрирующий работу этих учреждений.

Открытие центров уже несколько лет горячо лоббировал мэр Нью-Йорка, первый за 20 лет демократ на этой должности, Билл де Блазио. Он заявил на этой неделе, что данная инициатива «поможет самым уязвимым категориям горожан».

Overdose Prevention Centers have proven to be a safe and effective way to combat the opioid crisis.



Weâre proud to show the nation that the path forward is through compassionate policies that protect our most vulnerable residents. https://t.co/yXkN7Gcqg2 — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 30, 2021

Центры по предотвращению передозировок являются эффективным способом борьбы с опиоидным кризисом. Я горжусь, что мы показали другим городам, что после десятилетий провалов в такой борьбе найден разумный подход, — заявил он во вторник.

Некоторые эксперты в области борьбы с наркозависимостью в целом согласны с тем, что такая «легализация» наркопотребления действительно идёт на пользу обществу. Они указывают на то, что всевозможные новые синтетические вещества обладают в 50 раз большей опасностью, чем героин. Их употребление «на глазок» может с огромной вероятностью привести к летальному исходу. В OnPoint же наркозависимому посетителю отмерят дозу, которая достаточна для снятия «ломки» (абстинентного синдрома), но которая безопасна для его жизни, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

Решение властей Нью-Йорка перестать прятать голову в песок действительно потребовало от них политической смелости, поскольку предоставление наркозависимым «режима наибольшего благоприятствования» не встречает в обществе однозначной поддержки.

При этом для мэра де Блазио такой шаг не стал рискованным, так как его полномочия истекают через несколько недель. Стоит отметить, что новый избранный мэр Эрик Адамс поддержал инициативу своего предшественника и однопартийца.

Билл де Блазио Karla Cote/Keystone Press Agency/Global Look Press

Критики же подобной практики в первую очередь указывают на то, что помимо сомнительного характера подобной помощи с морально-этической точки зрения, по американским законам создание центров, где люди принимают наркотики, является нелегальным. Сугубо формально OnPoint (и любые подобные учреждения) ничем не отличаются от наркопритонов, где посетители собираются с теми же самыми целями.

На этом основании власти Филадельфии, например, не разрешили местным активистам открыть аналогичное нью-йоркскому учреждение под названием Safehouse.

К числу критиков создания сети центров «культурного потребления» наркотиков относится врач-нарколог Михаил Минаков. Это — мина замедленного действия, сказал он NEWS.ru , оценивая американскую инициативу.

Все подобные меры не сокращают наркоманию, а поощряют её. Просто посмотрите на эту историю глазами наркомана. Или, ещё лучше, глазами подростка, который стоит перед соблазном впервые попробовать. К сожалению, более действенного способа отвратить человека от наркотиков, чем страх последствий, не существует. Наличие же всяких «центров помощи» размывает ту запретную черту, которая делить жизнь на «до» и «после» первой дозы. Сам факт наличия таких центров делает наркоманию в глазах человека чем-то если не поощряемым, то терпимым со стороны государства и общества. Михаил Минаков член Общественного совета при федеральной уполномоченной по правам ребёнка член Общественного совета при федеральной уполномоченной по правам ребёнка

На честном слове

Открытие двух нью-йоркских центров вновь подлило масла в огонь споров, поскольку OnPoint в самом деле вызывают много вопросов — от правового статуса таких точек до списка услуг, которые там могут предоставляться.

Например, непонятно, какую ответственность персонал и администрация таких учреждений будет нести в случае, если их посетитель умрёт сразу после того, как покинет это помещение: за предоставление услуг ненадлежащего качества, за медицинскую халатность или по какой-то ещё уголовной статье.

Мэр Нью-Йорка сам не отрицает, что разрешил открыть два OnPoint на свой страх и риск. По его словам, он сделал это под «честное слово» правоохранительных органов федерального уровня и уровня штата, что те не будут настаивать на закрытии OnPoint. На городском же уровне четыре из пяти окружных прокуроров высказались в пользу таких центров. Против был только прокурор Стейтент Айленда — изолированного и самого зажиточного района мегаполиса.

Так же «под честное слово» будут работать аналогичные центры в самом маленьком штате США Род Айленд — там их собираются запустить в марте 2022 года. Возможность открытия точек для контролируемого приёма наркотиков рассматривают также власти Сан-Франциско, Бостона и Сиэтла.

Сиэтл, США unsplash.com

Некоторые эксперты идут ещё дальше и призывают легализовать продажу наркотиков по рецептам — точно так же, как в аптеках продают обезболивающие препараты (по составу те же опиоиды) по медицинским показаниям. Как побочный позитивный эффект это также уменьшит доходы наркомафии, поскольку у наркозависимых отпадёт нужда приобретать товар нелегально.

Телеведущий Владимир Познер сказал NEWS.ru, что хотя подобная «легализация» не снизит уровень наркомании напрямую, опосредованно это тем не менее серьёзно оздоровит ситуацию.

Это единственный способ выбить почву из-под ног преступности, потому что наркоторговцы не смогут продавать свой товар за огромные деньги. Гигантские наркокартели просто разорятся и исчезнут, потому что им нечем станет торговать. Владимир Познер телеведущий телеведущий

Опыт Канады — пионера в области «поднадзорного» приёма наркотиков в Северной Америке — показывает, что в районах, где подобные учреждения работают, повторное использование игл и шприцев, а также количество уличных инъекций, снижается в разы. По данным ванкуверского такого центра Insite , 30% его постоянных посетителей изъявили готовность избавиться от убивающего пристрастия.

Нет никаких свидетельств того, что подобные центры поощряют наркозависимых продолжать свою практику. Наоборот, посещающие такие учреждения лица намного чаще изъявляют желание лечиться от наркомании по сравнению с теми, кто принимает дозы прямо на улицах, — утверждает замначальника Департамента здравоохранения Нью-Йорка доктор Чиназо Каннингэм.

Вопреки распространённому мнению, подобные центры (ни в США, ни в Канаде) не предоставляют своим посетителям наркотики — они лишь обеспечивают условия для их относительно безопасного, по сравнению с домом или тем более улицей, применения. Кроме того, центры OnPoint не работают на средства городского бюджета, их финансируют общественные организации, такие как упомянутый Центр экспертов по снижению вреда.

На сегодня в мире действует более 100 центров по предотвращению передозировок, все они помимо Канады расположены в Австралии и Швейцарии (где такая первая в мире точка открылась в Берне ещё в 1986 году).

Употребление наркотических веществ наносит вред здоровью.