СМИ выяснили, как Запад может попробовать навредить России в ООН Reuters: Запад способен отозвать полномочия в ООН у представителей властей России

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Запад вместе с Украиной могут совершить попытку отозвать верительные грамоты представителей России в ООН. Об этом сообщило агентство Reuters. Там напомнили, что Киев уже требовал исключить Москву из организации.

В агентстве подчеркнули, что подобная идея нереализуема, поскольку для этого потребуется рекомендация Совета Безопасности ООН, в котором РФ имеет право вето. Однако есть и другие варианты.

Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее, — говорится в публикации.

При этом Reuters не указало, насколько данное предложение соответствует уставу ООН.

Ранее член главного совета региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил о том, что ООН пытается оправдать ядерный терроризм Киева блокировкой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. По его словам, МАГАТЭ также заявляет о некорректности действий ООН, а сам визит инспекции должны поддержать все, кто понимает опасность обстрелов Запорожской АЭС и в ком «жив инстинкт самосохранения».