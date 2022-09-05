СМИ узнали о попытке Греции перехватить самолет Турции с миссией НАТО Anadolu: Греция попыталась перехватить самолет Турции, выполнявший миссию НАТО

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Агентство Anadolu сообщило, что Греция пыталась совершить перехват патрульного самолета, выполнявшего задачу в рамках операции НАТО. Там отмечают, что Афины усилили агресивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного толка.

Греция резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, о чем свидетельствует рост числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции в этом регионе. Если в прошлом году было зафиксировано 1616 таких случаев, то только за восемь месяцев текущего года эта цифра достигла 1123, — говорится в сообщении агентства.

Там также уточнили, что с 15 вгуста было зафиксировано 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции. Последний подобный случай произошел 1 сентября над островом Родос.

Греция пыталась перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках миссии НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье «Морской страж» (Sea Guardian). В Министерстве национальной обороны Турции подчеркнули, что самолет не был вооружен, — сообщает издание.

Греция и Турция, являющиеся членами НАТО, неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта между собой из-за территориальных споров.

Новый виток напряженности начался 23 августа. По данным Минобороны Турции, Греция использовала российские ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие F-16. В Греции эти обвинения отрицают.

В результате турецкий президент Эрдоган заявил, что если Греция продолжит угрожать Турции системами С-300, она заплатит «тяжелую цену».