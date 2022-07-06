СМИ узнали, что план Германии по поставкам СПГ может быть сорван Bild: план Германии по поставкам СПГ может быть сорван из-за нехватки танкеров

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План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа в страну для обеспечения стабильного энергоснабжения будущей зимой оказался под угрозой срыва. Главной причиной стала нехватка танкеров для перевозки СПГ. Об этом стало известно изданию Bild.

Вице-канцлер неоднократно заявлял, что федеральное правительство старается снизить зависимость от поставок российских энергетических ресурсов и уже якобы достигло в этом вопросе определённого прогресса. В качестве одного из вариантов замены российского топлива рассматривались именно поставки СПГ. По данным Bild, регулятор ФРГ Федеральное сетевое агентство до сих пор находится в ожидании, что в первой половине 2023 года импорт сжиженного природного газа составит порядка 13 млрд кубометров, это позволит частично заменить газ из России. Однако данный план оказался на грани срыва по причине дефицита танкеров для перевозки СПГ.

По словам представителя Союза судовладельцев Германии Мартина Крёгера, в торговом флоте страны нет танкеров-газовиков, способных перевозить сжиженный газ без ущерба.

В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок, — подчеркнул Крёгер.

Эксперт Института германской экономики Андреас Фишер добавил, что большинство подобных танкеров уже привязаны к долгосрочным контрактам.

Кроме того, только один из трёх запланированных терминалов одобрен до сих пор, — сказал он.

Представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай открыто заявляет, что стратегия Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое необходимо стране зимой.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.