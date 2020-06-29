СМИ: Трамп оскорблял по телефону лидеров иностранных государств

https://static.news.ru/photo/6ec1af98-ba81-11ea-9da5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Великобритании Терезу Мэй.

Немецкого политика он называл «глупой» и обвинял её в том, что она находится под влиянием Москвы. Британского политика глава Белого дома критиковал за бесхарактерность в отношении Brexit, называя «дурой». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала отмечают, что речи американского лидера порой были «почти садистскими».

Наибольшую жёсткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жёстким, — отметил один из собеседников телеканала.

«Необычные звонки» Трампа привели к тому, что в Берлине сократили круг лиц, участвующих в мониторинге звонков Меркель, подтвердил CNN неназванный немецкий чиновник.

Другие собеседники телеканала утверждают, что Трамп «отрывался» не только на женщинах. Глава Белого дома также постоянно «издевался и унижал» президента Франции Эммануэля Макрона, канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

При этом Трампа в телефонных беседах часто «переигрывали» президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Из-за этого некоторые высокопоставленные чиновники США стали считать американского лидера «угрозой для национальной безопасности страны». Трамп в разговорах с иностранными лидерами постоянно бывает «не готов к обсуждению серьёзных вопросов» и часто «бредит», отмечают источники телеканала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что соцсеть Reddit и принадлежащий Amazon стриминговый сервис Twitch заблокировали каналы в поддержку президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома политические противники обвиняют в разжигании ненависти, хотя сам Трамп это отрицает. В соцсети под запрет попал самый большой форум сторонников Трампа r/The_Donald. По словам главы компании Стива Хаффмана, форум заблокировали из-за нарушения её новых правил.