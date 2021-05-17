СМИ: США тайно поставляют в Израиль ЗРК «Patriot»

https://static.news.ru/photo/63f117ea-b704-11eb-b48e-96000091f725_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Американские власти вмешались в конфликт Израиля и Палестины, поставив вооружения Тель-Авиву, несмотря на заявление главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает издание Soha.

Американский C-17 приземлился в столичном аэропорту Тель-Авива. Иранское информационное агентство Mehrnews сообщило, что Вашингтон, похоже, установил воздушный мост для доставки секретного оружия Израилю. По всей видимости, самолёт тайно перевозил большой объем грузов — подкрепление для еврейской армии. C-17 вылетел с авиабазы ​​Рамштайн в немецкой земле Рейнланд-Пфальц поздно вечером в четверг и прибыл в аэропорт Бен-Гурион в пятницу утром, — говорится в сообщении.

Военно-транспортный самолёт разгрузил вооружения, а затем улетел обратно. Речь идёт о комплексах ЗРК «Patriot». Журналисты отмечают, что по израильской территории было выпущено большое количество ракет со стороны сектора Газа и израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» должны усердно работать, чтобы перехватить эти ракеты.

Американские официальные лица никак не прокомментировали информацию о возможных поставках оружия, зато на это отреагировали в Китае. Пекин готов оказать необходимую помощь сектору Газа, если расследование покажет вмешательство Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил о необходимости прекращения ударов по Израилю. Он подчеркнул, что Штаты поддерживают обеспечение безопасной и свободной жизни палестинского народа, а также напомнил, что Вашингтон решил оказывать гуманитарную и экономическую помощь Палестинской национальной администрации.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. В результате обстрелов со стороны Израиля погибли 10 человек, 50 получили серьёзные ранения. Со стороны Палестины жертвами стали 218 человек, среди которых 58 детей.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский считает, что в ближайшее время конфликт Израиля и Палестины не удастся закончить. Политолог назвал происходящее «вялотекущей террористической войной». Сатановский добавил, что США в третий раз заблокировали принятие Совбезом ООН заявления, которое призывает немедленно прекратить огонь между Израилем и движением ХАМАС.