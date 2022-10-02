СМИ: США разморозят часть иранских активов Nournews: часть замороженных из-за санкций США активов Ирана будет освобождена

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Часть замороженных активов Ирана из-за американских санкций будут освобождены, передает агентство Reuters со ссылкой на иранское издание Nournews. Отмечается, что речь идет о миллиардах долларов, но точная сумма не приводится. Сроки при этом по высвобождению из под ареста этих средств агентство не приводит.

Миллиарды долларов иранских активов, замороженных из-за санкций США, скоро будут разблокированы, — сказано в публикации.

В статье также сообщается, что Тегеран и Вашингтон планируют провести переговоры по освобождению иранских и американских заключенных при посредничестве третьей стороны. О том, какая страна выступит посредником, не уточняется.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ранее заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. Министр отметил, что руководство страны считает неправильным отправку любой стороной оружия как Киеву, так и Москве.

Глава ведомства при этом напомнил, что у Тегерана с Москвой есть соглашение об оборонном сотрудничестве. Дипломат добавил, что Иран намерен продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры.