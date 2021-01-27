СМИ сообщили о возможной отмене вывода войск США из Ирака и Афганистана

https://static.news.ru/photo/6f91e92e-6076-11eb-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом намерена пересмотреть вопрос о сокращении численности американских войск в Ираке и Афганистане. Ранее решение о выводе войск принял бывший президент страны Дональд Трамп.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США, намерение Трампа сократить численность войск в двух странах Ближнего Востока ставит действующую администрацию перед необходимостью реально оценить стратегическую роль Штатов в конфликтах. Как пояснил руководитель пресс-службы военного ведомства Джон Кирби, решение пока не принято, так как Байдену необходимо понять, как в действительности обстоят дела с военными операциями в Ираке и Афганистане.

Очевидно, что новая администрация захочет лучше понять статус операций в обеих странах, а также оценить ресурсы, которые используются для этих миссий. Ничего не меняется в нашем стремлении защитить американский народ от угрозы терроризма, а также в необходимости убедиться в должном финансировании нашей стратегии, — заявил Кирби.

Он отметил, что решение будет принято в контакте с властями двух стран. По его словам, новый министр обороны США Ллойд Остин уже сталкивается со множеством вызовов как в стране, так и во всём мире. Однако приказ Трампа о выводе более трёх тысяч военнослужащих из зон конфликтов вынуждает Белый дом задуматься о дальнейшей линии поведения.

О сокращении численности военного контингента США в Ираке и Афганистане по указанию Трампа Министерство обороны объявило 15 января — Байден в этот момент ещё не вступил в должность. При этом ещё в феврале 2020 года США и представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали соглашение, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты перебросили двести военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ. Солдат отправили вертолётами на военные базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Конико в провинции Дейр-эз-Зор.