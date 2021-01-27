СМИ сообщили о возможной отмене вывода войск США из Ирака и Афганистана

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом намерена пересмотреть вопрос о сокращении численности американских войск в Ираке и Афганистане. Ранее решение о выводе войск принял бывший президент страны Дональд Трамп.
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Очевидно, что новая администрация захочет лучше понять статус операций в обеих странах, а также оценить ресурсы, которые используются для этих миссий. Ничего не меняется в нашем стремлении защитить американский народ от угрозы терроризма, а также в необходимости убедиться в должном финансировании нашей стратегии, — заявил Кирби.
Он отметил, что решение будет принято в контакте с властями двух стран. По его словам, новый министр обороны США Ллойд Остин уже сталкивается со множеством вызовов как в стране, так и во всём мире. Однако приказ Трампа о выводе более трёх тысяч военнослужащих из зон конфликтов вынуждает Белый дом задуматься о дальнейшей линии поведения.
О сокращении численности военного контингента США в Ираке и Афганистане по указанию Трампа Министерство обороны объявило 15 января — Байден в этот момент ещё не вступил в должность. При этом ещё в феврале 2020 года США и представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) подписали соглашение, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу.
Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты перебросили двести военнослужащих из Ирака на северо-восток Сирии, сообщают сирийские СМИ. Солдат отправили вертолётами на военные базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также на нефтяное месторождение Эль-Омар и газовое месторождение Конико в провинции Дейр-эз-Зор.