СМИ сообщили о тайном визите советников Байдена в Эр-Рияд ради нефти Axios: США начали секретные переговоры с Саудовской Аравией об увеличении нефтедобычи

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В настоящее время в Саудовской Аравии с тайным визитом находятся советники президента США Джо Байдена. Там проходят переговоры по поводу вероятного увеличения нефтедобычи королевством. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники среди бывших и действующих представителей американских властей.

По информации источников, в Саудовской Аравии находятся координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн.

США надеются договориться с Саудовской Аравией по поводу увеличения добычи нефти, дабы иметь возможность введения широкого спектра санкций против российского топлива на фоне проводимой РФ спецоперации на Украине.

Кроме того, американские власти надеются снизить стоимость топлива накануне промежуточных выборов в стране осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена разработать соглашение, которое включало бы Россию в ОПЕК+. Об этом СМИ сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман. По его словам, говорить о деталях нового соглашения пока рано. При этом министр заявил, что ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос». Рост цен на топливо арабский министр связал с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей.