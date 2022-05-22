Саудовская Аравия хочет включить Россию в ОПЕК+

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Саудовская Аравия намерена разработать соглашение, которое включало бы Россию в ОПЕК+. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра энергетики королевства Абделя Азиза бен Салмана.

Однако, отмечает министр, говорить о деталях нового соглашения пока рано. При этом министр заявил, что ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос». Рост цен на топливо арабский министр связал с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов... По крайней мере за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллиона из них — только с начала пандемии коронавируса, — пояснил свою позицию глава арабского ведомства.

По его словам, политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+, а для ликвидации проблем в сфере добычи и нефтепереработки правительства стран должны поощрять вклад промышленности в углеводороды.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что создание нефтяного картеля Евросоюза и США противоречит законодательству западных стран, в частности самих Соединённых Штатов. Подобное объединение может привести к дефициту нефти во всем мире.