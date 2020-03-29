https://static.news.ru/photo/20d49682-71e4-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции во всём мире достигло 700 тысяч человек.

Об этом сообщает портал Ordonews.

Как писал NEWS.ru, около 40 миллионов человек могли бы погибнуть из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года, если бы страны не приняли меры по предотвращению распространения инфекции. По данным специалистов Имперского колледжа Лондона, игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему сценарию — COVID-19 могли бы заразиться до семи миллиардов человек.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.