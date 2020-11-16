СМИ сообщают о стычке между миротворцами РФ и армянскими военными

https://static.news.ru/photo/d7ba8a1a-284f-11eb-be4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

СМИ сообщают о конфликте между российскими миротворцами и армянскими военными в Агдамском районе Нагорного Карабаха. В распоряжении отдельных изданий есть даже видеозапись момента столкновения.

Как сообщает «Вестник Кавказа», на представленных кадрах запечатлён момент проведения российскими миротворцами операции по принуждению отряда «оккупационных войск» к выходу с азербайджанской территории, пишет издание «Актуальные новости». Военный, снимающий эти кадры, говорит о примерно двенадцати армянских солдатах, которые не желают покидать территорию.

Миротворцы уговаривают противников сдаться на двух языках, сама операция проводится в условиях полного соответствия со стандартами российских КТО. Есть и второй видеоролик, на котором миротворцы убеждают другую сторону в бессмысленности сопротивления и предлагают сдать оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об ответственности Армении за разрушения в Нагорном Карабахе. Речь идёт об инфраструктурах, перешедших под контроль Азербайджана.