СМИ: президент Ливана узнал о селитре в порту за несколько недель до взрыва

https://static.news.ru/photo/e285e044-d993-11ea-b0c0-fa163e074e61_660.jpg Мишель Аун Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Ливана Мишель Аун узнал о хранящейся в порту Бейрута аммиачной селитре за несколько недель до взрыва, прогремевшего 4 августа. Об этом сообщает издание The Sun.

По его данным, об огромных запасах взрывчатого вещества в столице Ауну доложили 20 июля 2020 года. При этом сам ливанский лидер заявил, что сразу дал распоряжение незамедлительно разобраться с этой проблемой, однако по каким-то причинам оно не было выполнено.

Есть чиновники, которые должны выполнять обязанности, и все они были проинформированы, — сказал он.

Изъятая с грузового судна селитра хранилась в бейрутском порту с 2013 года. Оказалось, что в течение последних семи лет чиновники минимум 10 раз поднимали тревогу из-за потенциальной взрывоопасности химикатов.

Сильный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе бейрутского морского порта. Он оказался таким мощным, что взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Елисейском дворце подтвердили проведение международной конференции по сбору средств для Ливана 9 августа.