СМИ: Британия готовит тайную военную операцию против России

Британские спецподразделения готовятся начать новую тайную военную операцию против России и Китая в рамках борьбы с противниками на уровне государств, передаёт газета Times.

Журналисты ссылаются на бригадира Марка Тоттена. Он должен был возглавить будущие «силы спецназначения». По его словам, особая служба якобы выполнит самые опасные задания по противостоянию другим странам, а также займётся противостоянием с террористами. Спецгруппа будет состоять из четырёх тысяч человек, пишет издание.

Мы сосредоточимся на более сложных и комплексных заданиях по противостоянию России и Китаю, — подчеркнул Тоттен.

Военный добавил, что успех мероприятию обеспечит достаточный уровень знаний и опыт. Поэтому силовикам королевства выделят время и достаточное количество сотрудников для выполнения поставленных задач.

Согласно источникам Times в армии Британии, спецназ может также заняться подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.

Накануне читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.

Ранее полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем.