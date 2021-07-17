СМИ: Британия готовит тайную военную операцию против России

Британские спецподразделения готовятся начать новую тайную военную операцию против России и Китая в рамках борьбы с противниками на уровне государств, передаёт газета Times.
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Мы сосредоточимся на более сложных и комплексных заданиях по противостоянию России и Китаю, — подчеркнул Тоттен.
Военный добавил, что успех мероприятию обеспечит достаточный уровень знаний и опыт. Поэтому силовикам королевства выделят время и достаточное количество сотрудников для выполнения поставленных задач.
Согласно источникам Times в армии Британии, спецназ может также заняться подготовкой военно-морских сил стран у Южно-Китайского моря для защиты от Китая.
Накануне читатели британского издания Daily Mail подвергли острой критике Министерство обороны США за проводимую политику. Это произошло после новости о докладе Пентагона, где военное ведомство США сообщило о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.
Ранее полковник США предрёк НАТО развал в ходе войны с Россией и Китаем.