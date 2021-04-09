СМИ: Израиль устроил кибератаку на иранский ядерный объект

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Израильская спецслужба «Моссад» устроила кибератаку на ядерный объект в Иране, сообщила радиостанция из Израиля KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке страны.

По информации журналистов, за инцидентом стоят израильские власти, говорится на сайте радиостанции.

О ЧП на ядерном объекте стало известно утром в воскресенье, 11 апреля. Как сообщалось, произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. По данным властей, вреда окружающей среде и людям нанесено не было.

По версии иранского депутата Малека Шариати, инцидент мог быть результатом саботажа и проникновения на объект внешних сил. глава Иранской организации атомной энергии, также являющийся вице-президентом страны, Али Акбар Салехи назвал случившееся проявлением «ядерного терроризма». Сам теракт при этом произошёл в национальный день ядерных технологий.

Как писал NEWS.ru, присоединение США к переговорам о восстановлении ядерной сделки с Ираном вызвало сопротивление со стороны Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что это путь, который позволит Исламской Республике заполучить ядерный арсенал.