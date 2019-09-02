https://static.news.ru/photo/8c45e5ec-cd57-11e9-ae78-fa163e074e61_660.jpg Мамука Бахтадзе Фото: Georgian Prime Minister'S Offi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшие часы сложит с себя полномочия. Временно исполняющим его обязанности станет министр внутренних дел Георгий Гахария.

Об отставке главы правительства сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правящей партии «Грузинская мечта». До утверждения парламентом временный премьер представит новый состав правительства для объявления ему парламентом вотума доверия.

По данным грузинской прессы, пост министра внутренних дел займёт секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили. Он возглавлял правительство в 2013–2015 годах.

Как писал News.ru, после инцидента с российской делегацией в парламенте Грузии в июне по стране вспыхнули протесты. Их участники, в частности, требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.